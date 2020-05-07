以葉姓、向姓男子為首的靈骨塔詐欺集團，鎖定持有殯葬產品或曾投資未上市股票失利的民眾，打電話佯稱有買家願意高價收購塔位，但須加價或換購骨灰罐、內膽、牌位、寶石鑑定書或土地權狀等產品，湊成一整套方能成交，誘騙民眾不斷加碼購買。

民眾購買後，嫌犯即找各種理由推託，甚至結合疫情哏，謊稱買家滯留在大陸武漢，妻子因疫情病逝火化，尚在等待領骨灰等藉口拖延交易，並繼續慫恿加購，最後與被害人斷絕聯繫，造成被害人血本無歸。警方清查已有30多人被騙，遭詐金額約3000多萬元。

刑事局偵查第七大隊報請士林地檢署指揮偵辦，執行3波緝捕行動，將葉姓、向姓等21名嫌犯逮捕到案，查扣到電腦、手機、客戶訂單、客戶資料、塔位買賣契約書、骨灰罈提貨單、殯葬產品價目表、生前契約書、業務名片、教戰守則及現金227萬元、車輛2部等贓證物。全案訊後，依詐欺、組織等罪嫌移送法辦。

(中時 )