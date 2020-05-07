新光金控公司治理問題延燒，但金管會不願「作公親」。銀行局副局長莊琇媛7日表示，目前並沒有受理任何檢舉或主動要調查新光金控，金管會「對新光金個案，沒有評論」。

但銀行局強調金控公司治理三要點，一是金融業是特許行業，公司治理應有更高標準的要求；二是金控公司應依相關法規強化董事會職能、發揮審計委員會功能及資訊揭露透明化；三是金管會將強化金融業法令遵循、內稽內控及董事會職能，及透過金檢與日常監理，檢視金融機構的公司治理情況。

新光金內部爭議再度浮上檯面，立委費鴻泰在財委會質詢時，指新光金公司治理零分、且是「家天下」，獨董替某些人發言，要求金管會嚴管，新光金大公主吳欣盈則在臉書上指立委影射她介入新光金董事會，要求金管會調查清楚後，若立委言論屬實，吳欣盈願意公開道歉，若新光金公司治理沒有問題，則要求立委必須公開道歉。

金管會上自主委顧立雄，下到主管局銀行局，都不願對新光金發表評論，強調不介入個案，也沒有正在調查新光金。

但銀行局也強調三點，一即金融業屬特許行業，對其公司治理應有更高標準的要求。金融業家族化的問題在於比較容易有相關利害關係人交易，或有不當行為損及金融業權益，進而影響社會大眾權益，因此需要有好的公司治理。

二是金控公司應依證券交易法相關規定及「金融控股公司治理實務守則」，強化董事會職能、發揮審計委員會功能、資訊揭露透明化，落實執行公司治理。

三是金管會將透過強化金融業自身法令遵循與內稽內控及董事會職能，要求董事會應監督建立有效的利益衝突防範及利害關係人交易控管等機制；並持續透過金融檢查及日常監理，檢視金融機構公司治理及內部控制執行情形。

以白話文翻譯，即是金管會對新光金個案不評論，但金控公司治理會以最高標準檢視，不要出現利害關係人或不當交易，損及金融機構利益或大眾利益，金管會必要時會以金檢等方式，了解各金融機構公司治理是否有出問題。

(工商 )