內政部部務會報今日由警政署報告疫情期間的治安情形，內政部長徐國勇表示，這段期間警察除了維護治安，更是防疫工作的幕後英雄，雖有幾起偶發治安事件，但是不容許不法行為挑戰公權力。

警政署在報告中指出，在過去幾個月裡，警察同仁為防堵疫情，除了要查辦假訊息、尋找失聯的居家隔離或檢疫民眾外，同時還要維護治安，工作非常繁重。時值全民防疫期間，可能衍生強盜、搶奪、詐騙等治安問題，在今年4月特別分區召開強化治安視訊會議，要求各警察機關依據地區特性，防範可能發生的各項犯罪因素，並針對幫派、販毒、地下錢莊、暴力討債、街頭暴力，進行一波波掃蕩，以確保治安穩定。

在3月16日至22日已執行「全國同步掃黑專案行動」，共檢肅竹聯幫地虎堂等19個幫派、148名共犯落網。並自4月起，大力掃蕩非法槍械、嚴查改造槍械處所，大舉查獲非法槍械及模擬槍287枝、改造槍械場所10處、104名嫌犯；接續4月28日至5月4日實施「打擊暴力討債、高利貸放集團專案」，嚴打黑道幫派介入高利貸放暴力討債。

針對防疫期間家庭暴力案件有增加趨勢，警政署也已要求各警察局，要重視個案發生的原因，瞭解家暴背景因素，不只是關注數據增減，要逐案即時通報，並積極協助民眾，以避免後續暴力傷害、甚至死亡的憾事發生。

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