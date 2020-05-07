群創公布第一季財報，單季虧損收斂至52.64億元，每股淨損約0.55元，這也是公司連續六個季度虧損。由於IT面板和智慧型手機面板回溫，群創預期第二季大尺寸面板出貨將有顯著成長。友達的第1季財報，單季合併營收為536.9億元，季減13.4％，毛損率為0.7％，營業淨損率為10.1％，歸屬母公司業主之淨損為49.9億元，每股虧損0.53元，較上季每股虧損0.92元有所收斂。總計面板雙虎首季虧損已突破百億元。

出貨量方面，友達第1季大尺寸面板出貨量約2,242萬片，季減15.5％；中小尺寸面板出貨量約2,952萬片，季減21.2％。群創則預期第二季大尺寸面板出貨將有顯著成長，平均出貨單價衰退約1％～5％，中小尺寸面板出貨估成長15％，平均出貨單價持平。

友達指出，適逢產業傳統淡季，再加上新冠肺炎疫情影響，公司整體出貨面積減少，導致公司第1季營收較上季衰退，但公司持續致力於產品組合調整及成本控管，虧損幅度較上一季收斂。財務結構方面，淨負債比24.9％，仍維持在相對穩健的水位。

群創2019年大虧174億元，每股淨損1.77元，5日董事會通過今年不分派股利，保留現金在手，撐過景氣寒冬。面板雙虎第一季持續虧損，第一季合計虧損金額超過100億元，第二季電視面板價格反轉向下，法人預估單季虧損恐將擴大。5日群創小漲0.16％，收盤價6.28元，友達力守平盤作收，收盤價7.48元。

群創表示，回顧第一季，受到新冠病毒疫情影響，大陸春節延後開工，導致大陸模組廠稼動率下降，公司單季營收較上季減少23.2％。EBITDA仍維持正獲利率5.1％。

展望第二季，群創表示，由於疫情造成全球經濟放緩以及國際運動賽事停辦或延遲，導致電視面板需求疲弱。但預期下半年各國陸續邁入復工階段以及韓廠關廠效應浮現，電視面板需求可望逐季回溫。

友達則表示第2季疫情對經濟前景及終端需求的影響程度，尚不明朗。面對大環境的高度不確定性，友達將持續執行撙節支出以保留現金，並快速調整產品與生產組合，以掌握瞬息萬變的商機。

(中時電子報)