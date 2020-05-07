總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會（以下簡稱原轉會）今召開本屆原轉會最後一次委員會議，總統結語時表示，下一個階段，會維持原轉會的運作，也會鼓勵政府機關和民間，繼續參與「族群主流化」的對話。「我們會不斷努力，打造一個平等、公義，多元族群共存共榮的國家」。

今天原轉會由召集人蔡英文總統親自主持，會議歷時約2個小時；因應疫情，這次會議遵循中央流行疫情指揮中心關於室內集會之規定，首度採分區視訊會議方式舉行，場地一共分成北區、中區、南區、花蓮區、台東區五區，原轉會委員各自依居住地就近前往分區會場後，透過視訊連線進行會議。

針對與會委員的綜合發言，總統表達感謝並做出以下結語，這段期間，每三個月開一次會，有機會在總統府坐下來交換意見。有些立即能做到的事情就馬上做。有些事情還需要時間、或是比較困難，不過也沒有放棄。

總統說，最重要的是，她要再次感謝、並且推崇各位委員的付出。原轉會委員是榮譽職、是無給職，但是要背負基層族人和各界的期待，可說是一個重擔。

總統指出，不過這段時間以來，各位委員不但維持很高的出席率，平時也積極走訪部落，徵詢族人的意見，然後轉化成踴躍的提案和發言。「我記得，我們每一次開會一定會延長時間，幾乎不會準時結束」。正是在這樣的過程裡，原轉會的工作推動，才能夠更加到位，這才能夠促使政府的各項政策，都更貼近在地族人的需求。

總統說，再過不久就是520，四年前的這個時候，她即將就任總統，也已經準備好，要啟動原住民族的歷史正義和轉型正義工作。四年後的現在，當回頭來看，即使過程並不容易，但終究開啟了一個新的時代。

總統說，在原轉會，總統跟各族代表固定對話，多元的歷史記憶得到了彰顯，原住民族的主體觀點，也受到更多重視，引起更多迴響。這些改變，並不是少數人可以輕易做到，而是有賴集體的參與，有賴各位委員、小組團隊、政府同仁，乃至於社會大眾的參與。

(中時 )