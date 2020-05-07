台灣生物產業協會與全球BIO生技協會今共同宣布，2020亞洲生技大會(BIO Asia-Taiwan 2020)將於7月22日如期舉辦，以全新「實體在線」(Online ＋ Live)模式舉辦，這將是疫情期間，亞洲第一個全球性的大型生技國際會議，預計吸引全球600家公司、超過2000位專業人士參與，並促成3500場媒合。

籌委會主席李鍾熙表示，今年亞洲生技大會的主題是「危難中找尋生機」(Finding Cures in the Crisis)，縱使疫情仍嚴峻，生技產業還是要努力經營下去，愈是隔離、封城，愈需要走出去洽談合作和募資，在疫情危難時，全球生技醫藥的共同合作益加重要。

目前產業界最需要尋求國際合作伙伴的時候，籌委會決定，亞洲生技大會將如期在7月22日至26日舉行，並以實體活動加虛擬線上的全新「實體在線」來接軌國際。

行政院副院長陳其邁今下午也出席活動現場致詞，他認為，亞洲生技大會是台灣展現生技產業、國際鏈結的最佳機會，特別是在防疫期間，不論是檢測、醫材、疫苗及藥品的研發能量，都期望藉今年活動，讓世界看見台灣防疫亮點。

陳其邁預估，7月22日全球疫情會比現在舒緩，邊境遲早要打開，產業經濟也要恢復正常了，台灣已積極與美國討論、溝通，預告亞洲生技大會的活動，屆時人員進來檢疫防護措施要做好。

台灣去年舉辦亞洲生技大會累計創造了逾2000場國際媒合機會的一對一商機媒合，今年透過全球線上24小時無時間地域限制、且跨平台的特性，將會吸引更多國外公司及投資人參與。線上公司展望說明會也將向全球開放，讓優質生技公司躍上國際舞台。另外，生動活潑的線上展覽，不但可增加公司或機構的持續能見度，也提供了展出者與參觀者互動、交換名片、即時形成洽商群組、自由加入聊天室、及可攜式資訊收集等優點。

今年論壇議題方面，將涵蓋全球抗疫(Combating Pandemic)、先進療法(Advanced Therapies)、精準醫療(Precision Medicine)、數位醫療(Digital Health) 、及投資與區域合作(Investment ＆ Collaboration)等五大重要領域。

(中時 )