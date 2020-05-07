新冠肺炎疫情重創各國經濟，相關國家都推出紓困措施，台灣也針對弱勢、農漁民等各族群推出各種紓困方案，其中又以行政院長蘇貞昌日前宣布推出的擴大紓困補助案，在排富情下發放1萬元現金，最受關注，同時也引起民眾搶領、申辦程序太複雜等亂象，然廣大依法繳稅的上班族，更因無法領到補助，大喊不公。

究竟各國針對民眾採取的紓困措施如何？真有跟人民計較是否排富或發現金嗎？綜合媒體報導，鄰近個國家、地區皆有發現金紓困的政策，而不少的國家更是「無差別」發放。

日本：全民發放10萬日圓，約新台幣28,140元。

新加坡：年滿21歲的國人可領取600新加坡元，約新台幣12,670元。

香港：向18歲以上的永久居民派發1萬港元，約新台幣38,618元

澳門：對永久性居民及非永久性居民，派發1萬元以及6,000元澳門元，約新台幣37,498元、22,499元。

南韓：向280萬弱勢家庭發放紓困金，最高可領取100萬韓圜，約新台幣24,398元。

大陸：已有超過17個省市宣布已發放或近期將要發放超過台幣200億的電子消費券。

(中時電子報)