立法院厚生委員會今天舉辦新冠肺炎防疫專家會議，與法國下萊茵省省長Frédéric Bierry分享台灣防疫經驗。(鄭郁蓁／攝影)

台灣對抗新冠肺炎成績國有目共睹，外國最好奇，台灣如何辦到確診數以及死亡數都這麼低，專家表示，台灣人民落實戴口罩，有助於防範社區感染，加上感染者都是年輕人而非脆弱的高齡族群，是死亡率低的主因。

立法院厚生委員會今天舉辦新冠肺炎防疫專家會議，由台灣多位感染科醫師、立委蔣萬安代表與法國Bas-Rhin下萊茵省省長Frédéric Bierry及Jacques Marescaux教授視訊會議，交流台灣防疫經驗。

Bas-Rhin位於法國東部，省內首府史特拉斯堡(Strasbourg)是歐洲議會的所在地。因為省內疫情嚴重，此次會議是由法國主動提出，以了解台灣政府與民間如何成功面對新冠肺炎疫情。該省即將解封，因此省長下萊茵省省Bierry很好奇，台灣如何做到低確診低死亡率。

厚生會執行長陳柏同表示，台灣吸取2003年SARS的經驗，建立了公共衛生應對機制，為未來的危機迅速採取行動。另一方面，民間擁有高水準的公共衛生知識，包含戴口罩、洗手、保持社交距離、停止大型聚會和在家工作等防疫措施，民眾對政府的政策高度配合是這次成功抗役主因。

台大兒童感染科醫師李秉穎則指出，相對於國外因為已經出現大規模社區感染，導致病毒侵襲高風險的高齡群族機率將對提高是死亡率高的主因，而台灣的確診多是年輕人，死亡率較低與此有關。

陳柏同也指出，兩國疫情狀況不同，因此給予法國最大建議在於，在當地疫情開始趨緩，確診數字往下掉時，必須透過嚴格的疫情調查、全面配戴口罩來守住避免第二波感染。

(中時 )