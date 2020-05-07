農曆4月西南風吹拂下，金門海灘又迎來「藍眼淚」的季節，浪漫迷人的光點吸引各地追淚人，金門縣養護工程所配合關閉成功海岸路燈2個月，讓鄉親在減少光害的限定季節裡，盡情徜徉在閃爍的藍海中。
立夏過後的金門，連日來颳起潮溼的西南風，將平靜的金門海岸一片片的吹藍，追淚人期待已久的「藍眼淚」，在農曆4月中旬以燦爛光譜華麗登場，帶著閃耀藍光搶占臉書社群網站，成為討論度最高的金門初夏即景。
但走過戰地政務36年的金門鄉親，卻在這個浪漫到不行的季節裡，開始懷念早年軍管燈火管制，一片漆黑的年代，只因臨海一盞接一盞的路燈大放光明，卻也讓藍眼淚黯然失色，無法在暗夜中盡情催淚。
多位攝影同好向金門攝影學會理事長許進西反映，希望關閉「藍眼淚」熱區的成功海灘照明路燈，方便追淚鄉親留下美景，金湖鎮代陳向鑫接獲陳情，向縣養工程所長吳志偉轉達建議。
該所也即時專案評估環境安全，決定暫時關閉臨海路燈2個月，期待在配合調整照明作業後，讓追淚人在無光害的條件下，掬一把海上的星光，為潮來潮往的金門海岸拍出一張張藍得耀眼，讓人流連忘返的美圖，但也提醒大家追淚時，也要特別注意安全。
(中時 )
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