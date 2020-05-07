淡蘭南路整治計畫，淡蘭吊橋橋面生鏽修繕維護施工。（石碇區公所提供）

新北市石碇區幅員廣大，居民交通上非常不方便，總人口數不到1萬人，年長者人口數卻占比非常高，石碇不僅位處偏遠，地形也受到許多先天條件的限制，市長曾經說過：「新北市都會區和偏遠地區，兩者型態不同，也要有不同的發展方式，需要從偏遠地區的特色及發展背景去做延伸，找出這個行政區塊不一樣的活力」。

石碇區長洪崇璉表示，石碇因地形關係，發展重點應定調為發展觀光及基礎建設兩大區塊，發展觀光中除了要善用景點特色外還需基礎建設配合，但除了公所自己的建設，還需要各局處協助辦理進而帶動石碇的觀光。在市府行動治理列管案件中，公所已與市府局處、里長一起努力建設地方，案件已完成了8成，不僅能讓地方體會到市府對偏鄉的重視，更能讓各項提案符合民眾的需求。

石碇位處偏鄉，除了交通不便外，地方發展也因環境問題而受限，如因地勢關係居民長年無自來水可以飲用，公所努力以簡易自來水工程改善民生用水，解決居民長期無自來水可用之困境。居民交通問題公所也透過各項管道，獲得交通車的捐贈，整合了偏鄉交通資源，也解決了區內民眾對交通運輸的需求與期望，也讓我們看見了公、私合作為居民服務的溫暖。

石碇區公所善用石碇特色串連了旅遊特色專區，境內淡蘭古道，是觀光旅遊的好環境，其中登山步道，民眾使用率非常高，淡蘭吊橋更是石碇的重要意象，停車場的整修與現有環境的再利用，將使停車場展現完全不一樣的風貌。公所也積極投入讓市民有感的淡蘭南路整治計畫，將沿途周遭的景點設備予以改善及美化，促進了民眾對市府重視偏鄉的認同，期許未來除了能提供民眾更便利的停車空間外，更讓石碇的城市意象與觀感提升，並讓石碇景點能做延伸，將石碇老街、雙溪口等串成一線，帶動石碇的觀光發展。

石碇區公所提出的觀光建設不僅對當地居民生活品質能有所改善，未來地方創生計劃提出的振興舊有產業及企業投資2個方向中，娛樂影城的建構，更能讓石碇及新北市能見度提升；與各大學的資源共享，更能實現地方永續發展的可能。石碇善用區域特性，結合生態與人文，開發觀光魅力新景點，並積極的與異業結合，創造石碇經濟發展，完全展現了不一樣的石碇風貌。

(中時 )