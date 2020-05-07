時任國民黨立委陳宜民去年質疑農委會花錢養網軍，引發外界疑慮，監察院日前通過監委王幼玲、楊芳玲的調查報告，指農委會在臉書、LINE、六大論壇以農委會小編名義，實名發文，且單一平台由單一網路ID統一發文，並沒有所謂帶風向。不過，農委會未依規定以專項方式編列預算，要求農委會確實檢討改進。

去年大選期間，網軍議題吵得沸沸揚揚，其中最知名的標案是「108年度加強農業訊息因應對策計畫」，農委會當時編列1450萬元預算找網路小編，遭外界質疑養網軍。後來，監委王幼玲、楊芳玲主動展開調查，昨在財政及經濟委員會通過針對農委會辦理媒體採購案的調查報告，並請農委會確實檢討改進。

王幼玲說，被外界稱為1450的小編，製作貼圖提供給農委會臉書經營團隊貼到臉書與LINE上，之所以引起立委注意是因為小編的貼圖也貼到論壇，這是過去公部門比較沒有在做的事情，不過都「以農委會名義發文澄清假消息，沒有所謂的帶風向」。

針對「108年度加強農業訊息因應對策計畫案」的執行成效，調查報告提及農委會表示，該採購案製作圖案及影音素材共計190則，並在官方臉書粉絲頁與LINE進行推播。另在巴哈姆特、mobile01、伊莉論壇、Dcard、卡提諾論壇、BabyHome等國內論壇網站，進行正面宣導及謠言澄清，共計發布205則。

調查報告指出，立法院也在今年度中央政府總預算案審查報告中提到，鑑於網路訊息散步快速，農委會從2016年起公開招標相關網路宣傳人才，農委會在相關平台以農委會小編名義，實名發文，而且單一網路平台會由單一網路ID統一發文。

監委表示，為免生疑義及便於查詢、檢視，於該會官方首頁「政府資訊公開專區」，應彙整執行成效，以昭公信。

此外，調查報告表示，農委會自2007年起，自行辦理媒體宣導業務採購作業，而立法院在2014年中央政府總預算案審查總報告，決議「允宜編列專項預算方式辦理政令宣導採購」，然而直到2020年度的宣導預算，仍由各業務單位於計畫項下分列，未以「專項」方式編列，不利國會及社會大眾監督，允應檢討改進。

調查報告提到，農委會近10年來以援例辦理為由，先簽首長授權人核准後，以公文要求所屬機關依照分攤比例方式，控留隔年宣導經費，供會本部辦理宣導採購案件，然而農委會歷年要求所屬機關分攤總金額均僅約2千餘萬元，占會本部宣導經費來源科目預算34億餘元的0.61％，微乎其微。

另外，編列於所屬機關的宣導經費撥至會本部後，選擇金額較大的採購案予以消化，其餘採購案則未分攤，執行分攤比例未按原核定方式辦理，難謂允當，應檢討改進。

(中時 )