有鑒於新冠肺炎疫情對於學子赴海外升學恐造成影響，香港大學今(7)日發布新聞稿表示，將彈性審核本年度所有大學入學申請，並針對台生祭出最高額4年400萬元獎學金。而台生報考港大，除可依循學測及SAT、IB、A-level等國際考試成績外，今年亦可以「學測＋指考」成績遞交入學申請，提升錄取概率。

港大表示，在彈性審核下，台灣申請學生以「學測」或「學測＋指考」成績報考港大，皆有望獲錄取。如申請者以學測成績報考，則學測4門科目（必須包括國文、英文與數學）必須達到 56級分或以上。如申請者以「學測＋指考」成績報考，則須於學測中取得 4門科目「頂標」，並於指考中取得至少4門科目「頂標」（必須包括英語）。 申請者得滿足大學英語要求，以及部分學科選科要求。

港大並指出，校方為台生提供豐富獎學金，所有獲錄取的台生，都有機會獲得入學獎學金，最高額度達到每年24萬元港幣（四年約合新台幣400萬），可支撐學生在港的全部學費及生活費。如學生表現特別優異，還將獲「明德學子」稱號，並獲專屬機會及資助赴海外交流。

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港大強調，有意報考港大的考生，無論通過學測、指考或是其他國際考試，都須於2020年 7 月 15 日前登錄www.hku.hk／intl於網上遞交入學申請，並上傳現有成績。以「學測＋指考」成績報考的考生，可於指考放榜後於系統中更新成績。

(旺報 )