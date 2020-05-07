針對何時啟動振興措施，行政院長蘇貞昌今下午表示，已經拜託指揮官陳時中，可以的話逐步放寬管制措施。（林縉明攝）

紓困金之亂難解民怨 蘇院長道歉「我完全負責」

紓困金之亂難解民怨 蘇院長道歉「我完全負責」

政院擴大發放無加保工作者發1萬元紓困現金，在排富、不重複的原則，擴大發放1萬元現金補助，卻造成申請民眾擠爆公所的景象，更有不少人因不符資格或舉證問題無法申請而罵翻政策，逼得蘇貞昌下午親上火線召開記者會道歉。不過網友見蘇貞昌道歉記者會上旁邊竟站著衛福部長陳時中，反而更怒了！

擴大紓困方案搞得全民霧煞煞，行政院長蘇貞昌今（7日）上午主持行政院會時道歉，坦言有思慮不周之處。下午，蘇更邀請衛福部長陳時中，在指揮中心記者會後，一同親上火線再次道歉，表示「擴大紓困方案確實沒有做好，會完全負責。」不過這道歉記者會反而再度引起民眾怒火，網友質疑，「陳時中為什麼要道歉」、「為什麼陳時中要負責，看不懂」、「時中連紓困也要扛？」

網友在PTT上痛批這次蘇貞昌為紓困道歉的操作，直呼「莫名奇妙，中央流行疫情指揮中心本來就該針對疫情，紓困是蘇自己捅出來的爛攤子，為什麼要用疫情的場合來說明。」並指出「陳時中以及疫情中心的所有人已經夠血汗夠辛苦了，為什麼還要去替你擦屁股？」

網友表示，蘇就根本就是自己想利用陳時中的高民調，來試試看能不能澆息一些民怨。怒轟「要道歉，蘇自己去開記者會道歉，不要去借疫情指揮中心來道歉，再說一次疫情指揮中心專業是在疫情，不要什麼爛攤子都丟給他們！」搞成這樣真的很難看。

(中時電子報)