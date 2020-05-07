砂石車司機疑忘收帆布 扯斷號誌桿撞擊轎車 19:022020/05/07 中時 賴彥竹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 五股區新五路與蓬萊路口今日14時發生54歲陳姓砂石車司機疑似忘記將後斗帆布網蓋上，扯斷號誌桿，號誌桿倒下撞擊後方28歲楊姓駕駛的自小客車。（蘆洲分局提供／賴彥竹新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 五股區新五路與蓬萊路口今日14時發生54歲陳姓砂石車司機疑似加油後，忘記將後斗帆布網蓋上，以致扯斷號誌桿，號誌桿倒下撞擊後方28歲楊姓駕駛的自小客車，所幸現場無人傷亡。警方獲報後，趕赴現場疏導交通，倒落號誌桿於15時28分移至路旁。警方將依《道路交通管理條例》處3000至9000元罰鍰，損壞號誌桿也將由道路主管機關向砂石車司機求償。 (中時 ) #號誌 #司機 #砂石車司機 #砂石車 #警方 也許您會感興趣 推薦閱讀 攤商騎機車入五股市場 爆多人混戰 11:392020/05/03 社會 驚！貨車台灣大道上自燃 整車排風扇變「風火輪」 08:322020/05/04 社會 磐石艦染役官兵接觸國光司機、鄰座乘客解除隔離 12:272020/05/04 社會 區間測速出包 彰縣議員批：警方交通專業失威信 19:202020/05/04 政治 已婚高雄警官疑出軌 警方：調離現職 19:552020/05/04 社會 罰單全撤銷 警方擬向廠商求償 04:102020/05/05 地方新聞 九旬嬤忘了回家路 警助返家她卻怕這個 11:352020/05/05 社會 政治凌駕專業 警方壓力山大 04:102020/05/06 社會新聞 疫情重創！Uber大砍3700名員工 09:472020/05/07 財經 通霄曳引車暗夜亂倒廢棄物 警環聯合稽查移送法辦 11:202020/05/07 社會 社會熱門新聞 機車手把勾包包害董娘慘摔 婦遭求償160萬 - 社會 美式連鎖速食公開配方！網哀號：也太難 - 社會 無加保工作者發1萬元 80歲阿公、廟公全都來 - 社會 高雄男申請紓困補助遭拒 氣憤當場刺頸 - 社會 國中女兒遭霸凌命危 母約施暴者談判對方遭砍 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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