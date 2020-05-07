五股區新五路與蓬萊路口今日14時發生54歲陳姓砂石車司機疑似加油後，忘記將後斗帆布網蓋上，以致扯斷號誌桿，號誌桿倒下撞擊後方28歲楊姓駕駛的自小客車，所幸現場無人傷亡。警方獲報後，趕赴現場疏導交通，倒落號誌桿於15時28分移至路旁。警方將依《道路交通管理條例》處3000至9000元罰鍰，損壞號誌桿也將由道路主管機關向砂石車司機求償。

(中時 )