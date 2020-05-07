中職明日將開放一千名觀眾進場，球團早已準備好迎接，富邦悍將找來喜來登飯店推出五星美食，還有多家餐廳、小吃駐場，中信兄弟也找來「啤酒妹」販售罐裝啤酒，不過中央疾病管制中心今天下午以公文的形式回覆了中職的防疫計畫，要求禁止帶食物入場，聯盟表示配合，明日觀眾進場只能乖乖看球。

中央疾病管制中心今天下午以公文的形式回覆了中職的防疫計畫，除了保持社交距離、全程戴口罩之外，還要實名制並不得更換位置，且做好人流動線規劃，最後除了服藥、補充水分之外，更禁止觀眾帶食物入場，原本球團規劃的販售盒裝餐點也全都要取消。

今日下午富邦悍將才發布新聞稿，與台北喜來登大飯店合作，提供五星餐點，此外原本還與輕食光、珍煮丹、Pizza Rock、摩斯漢堡、鬍鬚張等單位推出美食，不過這些都要喊卡。

中職秘書長馮勝賢表示，「針對CDC回文指示，關於球場飲食全面關閉販賣部，並禁止觀眾帶食物入場(服藥及喝水不再此限)之項目，聯盟將全面配合此指引。」

而根據體育署長高俊雄表示，這是中職聯盟提交給防疫中心的計畫，防疫中心在考量後答應了中職的提案，希望喜愛職棒並且進場的觀眾能夠遵守規範。

(中時 )