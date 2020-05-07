永裕（1323）受惠高端新品業績發酵、個人清潔防護用品的包材增量、優化產品組合下，第一季毛利率達26.37％、EPS 0.74元，分創歷年同期次高和新高表現。內部預期在財務結構穩健，配合不斷開發新品，後續業績有機會逐漸回溫，維穩向上。

另外，永裕去年度EPS為3.18元；董事會已決議分派每股現金股利1.6元。

永裕表示，新年度雖也受到新冠疫情影響業績，但後續應仍可持續受惠顏值經濟帶動的化妝、保養消費商機。目前浙江新廠第一期工程已順利推進中，整體規劃因應市場需求，硬體、製程往增建增設方向配置修整，只是受限相關審批，認證作業耗時，預計啟用投產的時程將延緩至2021年第二季。

永裕表示，後續的營運重點仍繼續朝建置自動化工廠為目標，為再深化JIT的生產管理，將導入自動化的線上檢測及自動化包裝設備以因應客戶即時交貨的需求，提升生產效率、降低人力成本，並提升庫存的周轉效率。

中國市場部分，除了持續擴大現行滴眼劑容器產線，同時看準中國動物疫苗產業極具發展性，增設的疫苗品容器產線，已順利進入量產，並鎖定該等產業之龍頭廠商深耕，新增含藥級日化容器系列及劑型開發，後續料可注入高端生技包材的行銷能量。

(工商 )