為降低成本、縮短交期及提升環保效能，牛仔褲代工大廠如興（4414）7日宣布，與新創公司NTX合作，導入全新的「冷轉印」製程技術；如興指出，透過此技術，可讓新產品良率提升至98％，從原料到成品更能達到減少93％的用水，生產週期則由原本120～140天大幅縮短至60天，每次交期最多可提前80天，有助於提高客戶營運資金效率，有利爭取訂單。

如興董事長陳仕修表示，交期長、成本高和環保議題，一直是牛仔丹寧產業的三大痛點，因為牛仔褲的生產過程，需要運用大量的水洗和化學印染過程。

此次選擇與NTX合作，導入全新的「冷轉印」製程技術，如興指出，有點像是印表機一樣的概念，製程非常穩定、乾淨，而且對於顏色定義非常精準。

看好此技術的前景，如興董事會已經通過，未來將與NTX成立合資公司，未來同業如果要導入相關技術，都必須透過合資公司。如興指出，與NTX跨界合作，將創造出更具環保性和經濟性雙重使命的革命性丹寧面料，為品牌和消費者打開無限商機。

如興今年第一季合併營收39.05億元，年成長18.8％；在新冠肺炎疫情干擾下，服飾廠歐美實體店面封店，如興指出，對第二季及下半年的營運謹慎保守。

(工商 )