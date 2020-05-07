全民一起釋放你的無限之力！「MARVEL : Find Your Power期間限定店」首次巡迴到高雄，5/7於夢時代一樓時代光廊開跑！全新推出2020年運動系列新品、超帥漫威英雄款拳擊手套、漫威主題籃球、居家防無聊小物、還有各式收納系列，現場最吸睛的三種主題情境AR籃球體驗活動！參加活動並公開分享到社群，還有機會獲得漫威限定T-shirt一件。

高雄店開幕首週5/7～5/10限定優惠，只要出示學生證或身穿制服到店，當日單筆消費滿500元，即可獲得漫威主題精美筆記本。

「MARVEL : Find Your Power期間限定店」推出最新漫威主題運動系列用品，超帥漫威英雄主題設計拳擊手套、漫威運動籃球，帥氣簡約漫威主題LOGO T-shirt（黑、白、深藍三色），經典版復仇者聯盟車衣、美國隊長籃球衣、漫威主題棒球帽等，眾多漫威主題運動系列新品可供選擇。其中，經典版復仇者聯盟車衣採吸濕透氣、極速快乾材質，運動時提供更快速地冷卻機能，達到更好的訓練效率。超值優惠的漫威主題組合包，一次入手漫威主題Ｔ-shirt、純棉大毛巾及一個同色系收納袋，整組優惠價只要980元。

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