嘉義縣朴子市大槺榔一棟閩南式古厝爭取文化部私有老建築保存將進行整修。（張毓翎攝）

李宜蓉邀集村內還會吹奏南北管的長輩，組成「神耆樂坊」。（李宜蓉提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣朴子市大槺榔一棟閩南式古厝2年前獲得「文化部私有老建築保存再生計畫」，進行老屋修繕，預計今年6月完工，申請人李宜蓉有鑑於鄉村老年人口比例高，但照顧資源卻相對缺乏，於是計畫將整修後的老屋當作據點，集結在地特色產業，成立共學堂、老人食堂等，讓長輩們有個互相交流、學習的場所，也吸引青年來打工換宿，讓在地文化在這棟古厝深根茁壯。

原本住在北部的李宜蓉，長年投入公益活動不遺餘力，結婚後嫁到大槺榔，她發現農村青壯年人口外移嚴重，也沒有足夠資源，誘發在地產業發展，像是這裡以前製作竹門簾興盛，後來鋁門窗出現後，近年漸漸沒落，她認為，倘若能把這棟古厝，成為地方創生的基地，不僅帶來勞動力，更能為村莊帶來「動力」。

李宜蓉表示，傳統戲曲南管、北管早期在大槺榔也盛極一時，可惜許多會吹奏這些樂器的耆老紛紛離世，為了保存及發揚這項文化資產，邀集目前還會吹奏南北管的長輩，組成「神耆樂坊」，去年底開辦音樂會，場面相當熱鬧，今年因疫情無法續辦，成員們還會毛遂自薦到廟裡演奏。

這棟超過60年以上的閩式建築，藉由這次計畫，翻修右護龍、左護龍老舊的建築結構，李宜蓉說，成立據點前，規畫先盤點地方的人、地、產等資源，找出地方DNA，再建構食堂、文化客廳等設施，未來發展到一定階段時，可望對外開放，邀請台灣或國外青年來打工換宿，屆時也歡迎大家踴躍參與。

(中時 )