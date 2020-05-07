嘉義縣朴子市大槺榔一棟閩南式古厝2年前獲得「文化部私有老建築保存再生計畫」，進行老屋修繕，預計今年6月完工，申請人李宜蓉有鑑於鄉村老年人口比例高，但照顧資源卻相對缺乏，於是計畫將整修後的老屋當作據點，集結在地特色產業，成立共學堂、老人食堂等，讓長輩們有個互相交流、學習的場所，也吸引青年來打工換宿，讓在地文化在這棟古厝深根茁壯。
原本住在北部的李宜蓉，長年投入公益活動不遺餘力，結婚後嫁到大槺榔，她發現農村青壯年人口外移嚴重，也沒有足夠資源，誘發在地產業發展，像是這裡以前製作竹門簾興盛，後來鋁門窗出現後，近年漸漸沒落，她認為，倘若能把這棟古厝，成為地方創生的基地，不僅帶來勞動力，更能為村莊帶來「動力」。
李宜蓉表示，傳統戲曲南管、北管早期在大槺榔也盛極一時，可惜許多會吹奏這些樂器的耆老紛紛離世，為了保存及發揚這項文化資產，邀集目前還會吹奏南北管的長輩，組成「神耆樂坊」，去年底開辦音樂會，場面相當熱鬧，今年因疫情無法續辦，成員們還會毛遂自薦到廟裡演奏。
這棟超過60年以上的閩式建築，藉由這次計畫，翻修右護龍、左護龍老舊的建築結構，李宜蓉說，成立據點前，規畫先盤點地方的人、地、產等資源，找出地方DNA，再建構食堂、文化客廳等設施，未來發展到一定階段時，可望對外開放，邀請台灣或國外青年來打工換宿，屆時也歡迎大家踴躍參與。
(中時 )
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