南韓是知名偶像工廠，大陣仗男團「Apeace」出道10年來經歷多次成員汰換，近期前團員黃斗煥遭爆出當偶像期間和女友密婚，但去日本工作又偷交一名日本女友，私生活相當混亂；日本女友甘願當小三，懷孕後也只能墮胎，喪子之痛讓她決定對黃斗煥提告。

綜合日媒報導，「Apeace」前團員黃斗煥在2018年退出團體，但在退團前就已和交往多年的女友登記結婚，而早在2015年黃斗煥隨團到日本工作時，認識六本木一名年約40歲的女子，當時他僅21歲，隱瞞有另一半的身分和女方墜入愛河；直到交往一年半，日本女友才發現他早有家室，決定分手當朋友就好。

兩人在2019年卻又發生性關係，甚至讓對方懷孕，因為女方已年過40，想把小孩生下來獨自扶養，但黃斗煥卻堅持要女方把小孩拿掉；事後女方難以擺脫失去小孩的痛苦回憶，決定向黃斗煥提告，不過，最後黃斗煥以28萬日幣(約新台幣8萬元)和解。

黃斗煥在2018年退團後也退出演藝圈，對於過去不倫戀遭爆出，僅表示會透過律師回應。

(中時電子報)