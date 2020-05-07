立委蘇治芬（左三）與愛呆丸公司總經理蔡惇敘（左二）捐贈2500杯泡泡冰給台大醫院雲林分院慰勞醫護人員，強調炎炎夏日吃冰最消暑，大家嘗了大讚好吃。（立委蘇治芬服務處提供／許素惠雲林傳真）

立委蘇治芬與愛呆丸公司下午慰勞第一線醫護人員，捐贈2500杯泡泡冰給台大醫院雲林分院，為醫護人員加油打氣，齊心抗疫，也希望疫情快降溫。

蘇治芬指出，疫情肆虐至今，雲林縣從基層醫護到各醫療院所，醫療人員擔負疫調、檢疫隔離與醫療的重大責任，皆堅守崗位守護國人健康，卻也同時承擔自身與家人染疫的風險，身心同時承受巨大壓力，除了感謝，需要更多的支持與鼓勵，希望2500杯的泡泡冰為醫護人員打氣，一起「抗疫挺雲林」，也讓疫情降溫。

愛呆丸公司總經理蔡惇敘表示，該公司本著取之社會，回饋社會的精神，回應蔡英文總統的呼籲，並感謝蘇治芬的媒合送泡泡冰慰勞第一線辛苦的醫護人員，盡企業的一份心力。

台大醫院雲林分院副院長馬惠明說，該院和大家一起抗疫超過100天，要做到滴水不漏的防疫，都是依靠醫院的醫事、醫護、行政人員團隊的努力，感謝愛呆丸企業和蘇治芬在炎炎夏日帶來透心涼的泡泡冰，振奮大家的士氣，能夠繼續抗疫、照顧雲林鄉親。

今天致贈的口味有水果和花生，都是採用雲林花生和在地水果為原料，吃冰的同時也支持台灣在地農產品及挺醫護，且是最短食物里程的環保優質產品，一舉數得。

蘇治芬也提醒疫情還沒完全消退前，每人都要確實做好健康管理，勤洗手、戴口罩、保持社交安全距離，不能因過去連續幾日的「歸零」而掉以輕心，如此才能減輕第一線防疫人員的負擔，真正做到｢抗疫挺雲林｣。

(中時 )