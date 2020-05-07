「艱困企業」紓困認定標準放寬。經濟部今天說明製造業及技術服務業補助進度，對受疫情影像企業呼籲把認定標準放寬，該部指出，「艱困企業」營收衰退5成基準不變，但時間帶會「拉寬」。從只能今年任2個月跟2019年同期或下半年比較，放寬為今年任1個月，可以跟2020年上半年、2017、2018任1個月比較。也就是，原始基準從2個月減為1個月，對比時間帶則從1年半拉長為2年半。

經濟部原先對於「艱困企業」的認定方式為「今年任2個月」較「去年同期」或「去年下半年平均營收」 衰退5成，即給予員工薪資4成與一次性營運資金補貼運作機制。

原本受害企業呼籲把營收衰退從5成降為3成，但經濟部工業局副局長楊志清強調，經過溝通，決定營收衰退認定門檻50％不變，但把2018年、2019年任何一個月的營收拿進來做比較，多增加認定的寬度。

為何如此放寬？楊志清說，因工具機、機械業從美中貿易戰以來是比較辛苦的行業，且通常他們要去參展後接單，營收才會出來，高峰值不見得在上半年，考慮實務需求，認為放寬認定是有幫助。

另根據工業局統計，至6日為止，已有1200多件艱困企業申請，核准金額18.56 億元，已核撥7.34億元。其中以金屬機電家數280家最多，其次是民生化工、電子資訊、知識服業。楊志清強調。本週每日以100件申請速度在進行，每個申請案會1週內會結案。

(中時 )