政府推出1萬元急難紓困金擴大補助，6日上路後各地充斥亂象，引起不少民怨，今天（7日）上午一名屏東75歲老翁，帶著證件前往屏東市公所申請紓困，卻被民眾看見他開賓士車，遭質疑有需要領紓困金嗎？

這位開賓士車申請紓困的老翁，哽咽解釋賓士車是跟朋友借來代步，已經退休多年的老翁，與老婆離婚且兒女也不願意照顧他，平常是靠國民年金過生活，對此，公所人員表示紓困僅限有工作才能申請，老翁則說目前在工地當保全，薪水都是領現金，無法提出證明。

老翁繼續解釋，上班地點在台南，得知紓困消息，才跟朋友借車趕回屏東申請，大嘆生活已經不容易了，條件還這麼嚴苛，接著就拿著申請表離開市公所。

其實不只像老翁這種開賓士申請紓困，還有網友爆料鄰居阿姨擁3棟房子、平常出入都開雙B，也在抱怨領不到紓困金，讓網友無奈表示．真正甘苦人領不到，一堆不缺錢的反而領爽爽。

(中時電子報)