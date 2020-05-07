《天之驕女》演員楊皓崴（左起）、李家慶、黃少祺、韓瑜、張本渝、曾智希、林萱瑜、明杰。（三立提供）

將接擋《炮仔聲》的三立新八點台劇《天之驕女》6日盛大開鏡，近50位藝人出席，《天》劇是之前周播劇《天之蕉子》的續篇，將以連體雙胞胎姊妹花為故事核心，揭開《天之蕉子》結局埋下的伏筆。螢幕情侶黃少祺與韓瑜再度搭檔配對演出，角色設定為結褵多年的夫妻，兩人預告雖然劇中貌似幸福恩愛，其實各自藏有許多不可告人的秘密。

該劇是由《天之蕉子》原班底「魔力時代」製作，馮凱執導，演員陣容包含黃少祺、韓瑜、張本渝、林萱瑜、曾智希、明杰、楊皓崴、李家慶、江祖平、楊烈、竇智孔、趙擎、王耿豪、梁家榕、鄭仲茵、陳子玄、華千涵、黃甄妮等，相當堅強。對於再度與黃少祺配對，韓瑜說：「要如何把多年夫妻的默契及關係表現出來，是一個課題。」

《天之驕女》演員群出席開鏡（三立提供）

黃少祺更大的挑戰是將演出《天之蕉子》中讓人咬牙切齒的大反派「張瑞坤」，這也是他繼《炮仔聲》零負評腹黑渣男後再度飾演反派，黃少祺表示：「這次挑戰沒有包袱，希望可以壞得令人髮指，顛覆以往形象。」並透露編劇已告知他這個角色表面善良，但其實都在做些不是人幹的事情，讓粉絲十足期待。

張本渝上次拍攝台語劇已是8年前的《雨夜花》，她表示，回來三立演《天之驕女》，看到熟悉的老朋友很感動，這次將與首次演台語劇的竇智孔搭配演出，「我與小竇距離上次合作已是20年前的事了，當時我們飾演情侶，這次則飾演夫妻，還多了個比我們高的女兒，很有趣！」

《天之驕女》製作單位與演員群出席開鏡（三立提供）

曾是偶像團體「Spexial」成員的明杰第一次演台劇非常緊張，但媽媽許仙姬卻非常開心，因為兒子入行八年終於演戲需要她的幫忙了，特別是在劇本上的幫助。另外明杰也發現個有趣巧合：「我媽媽曾演過祖平姐(江祖平)的媽媽，現在江祖平又在劇中演我媽，有種傳承的感覺。」而另兩位新人楊皓崴與李家慶這次角色也吃重，特別是楊皓崴是飾演當初《天之蕉子》中男女主角楊子儀與吳怡霈的下一代，最後復興家業，這些年輕人為了趕緊熟絡不像其他人會唱唱KTV累積感情，他們凝聚的方式竟然是包水餃，選出誰包的水餃最醜。

《天之驕女》許多新角都是首次演出八點台劇，除因參與演出《炮仔聲》而走紅的林萱瑜外，曾智希、明杰、楊皓崴、李家慶等高顏值新人等，都將在新劇中擔綱重要角色，這次劇組特別找外貌相似度極高的的林萱瑜與曾智希飾演劇中連體雙胞胎姊妹，戲前準備就讓曾智希壓力過大，自曝每天都在哭，有時會打給戲中飾演姊姊的林萱瑜傾訴。而為演出這連體雙胞胎的角色，兩人除了接受專業老師肢體課程指導外還綁在一起同居數日，體驗連體嬰生活的真實情境。陳志強對女友曾智希首次參與台劇演出也給不少意見，不過曾智希說了一句話卻讓眾人大笑不停，那就是她竟想拜王宇婕為師，說得一口破台語的王宇婕甚至還誇口跟她說：「有什麼台語的問題就來問我！」

(中時 )