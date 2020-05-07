7旬陳姓婦人接到自稱檢察官的男子來電，指稱她的證件遭人拿去借錢，要求匯款交付40萬元，否則送辦。婦人回問：「是不是詐騙集團？」，對方強硬地說，不交錢就上銬送辦，陳婦「皮皮挫」立刻坐計程車到銀行要匯款，所幸，行員及警方察覺有異及時阻詐，保住她的積蓄。

台中第一警分局大誠分駐所日前接到銀行通報，疑似有民眾受詐騙。警方到場，陳婦見到警察，驚嚇緊張的情緒崩潰，老淚縱橫邊哭邊發抖。

陳婦哭訴，她日前在家中接到1名自稱是檢察官的男子來電，他斥罵陳婦將證件借給他人，被拿去借錢購買毒品，涉嫌幫助犯罪，若不交付新台幣40萬元，就要將她移送法辦，還強調不能告訴他人，不然，就涉嫌洩漏機密，會罪加一條。

陳婦還怯生生地回問：「是不是詐騙集團？」。對方不但否認，還凶悍警告事情非常嚴重，若不趕快拿錢交付，就要派便衣刑警將她「上銬」送辦。陳婦信以為真，「皮皮挫」搭計程車到銀行要解除定存，依指示匯款交付款項。

員警安慰陳婦這只是詐騙集團的慣用手法，檢警調查案件不會要求交付金錢，陳婦的心情才平靜下來，得知差點落入詐騙集團陷阱，一再感謝警方與銀行幫她保住存款。

(中時 )