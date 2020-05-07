【圖集】邵雨薇《昨夜星辰》專訪 23:562020/05/07 中時 陳俊吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 邵雨薇《昨夜星辰》專訪。(陳俊吉攝) 邵雨薇《昨夜星辰》專訪。(陳俊吉攝) 邵雨薇《昨夜星辰》專訪。(陳俊吉攝) 邵雨薇《昨夜星辰》專訪。(陳俊吉攝) 邵雨薇《昨夜星辰》專訪。(陳俊吉攝) 邵雨薇《昨夜星辰》專訪。(陳俊吉攝) 邵雨薇《昨夜星辰》專訪。(陳俊吉攝) 邵雨薇《昨夜星辰》專訪。(陳俊吉攝) (中時 ) #邵雨薇 #昨夜星辰 #專訪 也許您會感興趣 推薦閱讀 專訪／小馬愛妻鼓勵重拾畫筆 求子艱辛險離婚 23:182020/05/03 娛樂 《紐時》記者來台專訪 長文介紹中職開打 14:592020/05/06 體育 賀軍翔不用「第二支手機」：手機密碼老婆都知道！ 16:012020/05/06 娛樂 獨家專訪／「檢討就會成長」 胡瓜看子弟兵感情摔跤 22:162020/05/06 娛樂 賀軍翔手機密碼老婆家人都知道 04:102020/05/07 娛樂新聞 邵雨薇同框「超正親妹」高顏值震撼網 12:302020/05/07 星光 專訪／崔振赫「盲目」逞英雄 渴望改造肌肉永不累 16:032020/05/07 娛樂 專訪／崔振赫《Rugal》大秀結實胸肌 折服朴誠雄反派演技 16:032020/05/07 娛樂 娛樂熱門新聞 范冰冰沒戲拍大走鐘！暴肥崩壞照曝光「目測破百」 - 娛樂 正爆！新《倚天屠龍記》陣容曝光 趙敏等了張無忌27年換她演 - 娛樂 「交往5年男友曝光」 愷樂昔戀5百億富少被狠甩 - 娛樂 《夫妻的世界》金喜愛反轉啪啪啪渣前夫 韓網這句評論被讚爆 - 娛樂 「自己沒本事還罵張庭勾引」林瑞陽前妻曾哲貞遭辱罕見反擊 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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