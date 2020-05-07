邵雨薇《昨夜星辰》專訪。(陳俊吉攝)
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邵雨薇《昨夜星辰》專訪。(陳俊吉攝)
邵雨薇《昨夜星辰》專訪。(陳俊吉攝)

邵雨薇《昨夜星辰》專訪。(陳俊吉攝)
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邵雨薇《昨夜星辰》專訪。(陳俊吉攝)
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邵雨薇《昨夜星辰》專訪。(陳俊吉攝)
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邵雨薇《昨夜星辰》專訪。(陳俊吉攝)
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邵雨薇《昨夜星辰》專訪。(陳俊吉攝)
邵雨薇《昨夜星辰》專訪。(陳俊吉攝)

(中時 )

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