蘋果又被集體訴訟了。這起集體訴訟指控公司刻意掩蓋部分2016年款MacBook Pro用戶遭遇的「背景光」問題。

所謂「背景光」指的是，有問題的MacBook Pro螢幕底部出現異常的背光圖案。這個問題，與筆記本蓋子反覆開合時，線纜受壓或撕裂有關。2019年，蘋果針對該問題發佈了一個修復程度，又在下一代MacBook上悄無聲息地解決了根本原因。

本週三，洛杉磯居民Mahan Taleshpour向美國加州北區地方法院提起了這項訴訟，指控蘋果明知其產品存在設計缺陷，卻沒有及時向消費者披露相關問題。

原告表示，其購買的2016款15英吋MacBook Pro機型在2020年1月遭遇了背光故障。然而官方維修項目僅涵蓋2011年發佈的13英吋MacBook Pro機型，迫使其必須全額承擔維修費用。本次螢幕維修的成本報價為850美元，然而自COVID-19爆發以來，他一直無法得到服務。

據悉，需要消費者遭遇了類似的困擾，即螢幕底部出現了明暗交替變化的狀況。某些受損嚴重的設備，可能整個螢幕都會出現故障。

遺憾的是，消費者無法通過簡單地更換螢幕線來修復，而是必須將螢幕總成整個替換掉。鑒於蘋果推銷有缺陷產品和品控不良，這起訴訟還指責該公司違反了消費者救濟和保修法案。

(中時電子報)