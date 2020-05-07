Coronavirus scientist killed in US

一位來自中國大陸的新冠病毒研究人員劉彬在美國遭槍殺，引發一場廣受全球矚目的陰謀論。外界猜測，劉彬因為研究項目涉及新冠病毒的起源，可能因此引起殺身之禍，不過美國警方在調查案情後回應稱，劉彬的命案是因私人感情糾紛而起，與其研究無關。

據《環球時報》報導，這位37歲來自大陸的劉彬在美國匹茨堡大學醫學院擔任助理教授，正在進行新冠病毒研究，日前被發現在家中遭槍殺死亡，頭、頸、身軀和四肢上都有明顯槍傷。兇嫌據稱是46歲的軟體工程師顧浩（Hao Gu），警方說，顧浩殺人後回到車上飲彈自盡。

案發當時警方調查人員說，兇手與死者彼此認識，沒有證據顯示謀殺案和劉的研究，或是新冠肺炎疫情有關。不過，由於美中兩國正因病毒是否人工合，與病毒是否源自於武漢實驗室而爭吵不休，媒體便聯想到有如《不可能的任務》電影情節，以劉彬研究新冠病毒「即將在研究上取得重大進展」為標題，揣測這是一件由跨國間諜進行的有關新冠病毒的謀殺案，指劉彬可能因為研究成果遭到「滅口」。

不過，案發地賓州羅斯鎮警局發表聲明稱，這起案件是「關於一名親密伴侶的長期爭端的而產生的悲劇」，與其在大學所做研究無關。警方調查指出，兇手顧浩在一家電力管理公司任職首席軟體工程師，他先在劉彬家裡槍殺了他，然後再在自己的車裡飲彈自盡。

匹茲堡大學醫學院表示，劉彬是該校的研究助理教授，他在解構新冠病毒感染的細胞機制及併發症的細胞基礎研究方面，即將取得重大發現。我們將努力完成他的研究，以對他的傑出科學表現致敬。

(中時電子報)