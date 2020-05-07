無懼道瓊指數下跌逾218 點，台股今（7）日持續反彈，不過自3月低檔以來反彈將近2500點，短線面臨半年線及年線壓力，終場上漲67點，收在10842點。台股這波V型反轉，是否已重返多頭市場，專家看法分歧，悲觀者認為僅是空頭市場的中級反彈，追高前應三思；但另一派則表示，討論多空沒有意義，現階段行情一波到底，投資人應以作多為主。

台股從技術面來看似乎是空頭市場的反彈，但很多股票不是創新高就是回補空頭缺口，大盤從3月19日的8523點起漲，不到兩個的時間狂飆近2500點。

摩爾投顧分析師王文良指出，台股走勢確實很有多頭的感覺，彷彿行情不是反彈是回升；不過從長天期移動平均線的角度，大盤已經跌破30週均線且均線下彎，確實進入空頭市場。空頭市場也會有中級反彈，俗稱瘋狗浪，美股因聯準會帶頭無限量化寬鬆推升也讓投資人借膽，加上想要危機入市的人太多了，於是行情下來後沒休息又被推升上去，製造更大的泡沫。

他認為，美國企業4月裁員2000萬人，台灣有玉蘭花之亂，申請萬元紓困金者大排長龍，經濟基礎正在崩潰，泡沫的定義是價格與現實脫節，持續推升的行情與經濟現實越離越遠。「長期均線走空表示近期漲勢是空頭市場反彈，而且是在經濟很糟的背景中上漲，隨時都可能再啟動空頭市場新跌勢，追高前還是三思為妙。」

王文良不改悲觀看法，他強調，疫情帶動的亂象，不只政府胡亂紓困也觸發防疫概念投機買氣。目前全世界最重要的防疫股只有兩檔，羅氏跟吉利德。羅氏檢測武漢肺炎儀器獲得美國FDA認證；吉利德生產解藥瑞德西韋。這兩間公司的股票確實受惠疫情上漲，今年也只漲3~4成，反觀台灣防疫股個個噴出，不計真假扯到防疫就大漲。「5/6防疫股爆量換手後熱度不減，短線仍有向上力道，但不會持久，不出三日將一一反轉向下。」

疫情帶動的亂象，不只政府胡亂紓困也觸發防疫概念投機買氣。目前全世界最重要的防疫股只有兩檔，羅氏跟吉利德。羅氏檢測武漢肺炎儀器獲得美國FDA認證；吉利德生產解藥瑞德西韋。這兩間公司的股票確實受惠疫情上漲，今年也只漲3~4成，台灣防疫股個個噴出，不計真假扯到防疫就大漲。5/6防疫股爆量換手後熱度不減，短線仍有向上力道，但不會持久，不出三日將一一反轉向下。

君安投顧投資長洪肇相則認為，現在討論多空沒有意義，有些股票例如恆大從年初到現在已經漲了4倍，有些股票到目前卻未反彈到本波跌幅的一半。

他指出，就老市場的定義而言，本波盤勢就是所謂邪惡第5波，因為原來的多頭未做完，卻出現一個利空導致急跌，最後產生一個超級大反彈，是一波到底的行情，能到哪裡就看整個市場的能量到哪裡。「現階段行情還是以做多為主，選股原則耳熟能詳的股票反而不漲，建議選擇一些中小型具有利基題材股票來做多即可。」

(中時電子報)