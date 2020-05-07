嘉義縣朴子市新吉庄聚落布局以縱向街道為主、橫向街道為輔，極具特色。（朴子市公所提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣文化觀光局輔導縣內60年以前興建的私有老建築，向文化部申請建物本體修復，2年來已有15案獲得補助，其中6案全在朴子市。（張毓翎攝）

嘉義縣朴子市玉勝巷有棟超過百年的古厝，前年獲「私有老建築保存再生計畫」補助，蛻變成文藝創作空間「1935玉勝巷」。（張毓翎攝）

嘉義縣文化觀光局輔導縣內60年以前興建的私有老建築，向文化部申請建物本體修復，2年來已有15案獲得補助，其中6案全在朴子市；今年第1個獲得核定補助的，為朴子市新吉庄聚落的一棟老屋。文觀局表示，新吉庄建築物特色，坐北朝南城棋盤式格局，十分特殊，盼透過這顆棋盤上的第1顆棋，喚起地方對於保存家園、聚落的重視。

新吉庄原是六腳鄉下雙溪的村落，後因大雨造成洪水，昭和8年當時的朴子街長黃媽典，號召集體遷村至現址，建立了新吉庄，其聚落布局以縱向街道為主、橫向街道為輔，形成棋盤式聚落，極具特色，但在這樣獨特的建庄背景下，現今庄內許多年輕人外移，僅留老年人固守，無論是文化及建築，都已出現凋零危機。

此案申請人由父親手中接下新吉庄祖厝時，便有意修繕祖厝，並展示一系列收藏的老物，有幸於今年獲得「文化部私有老建築保存再生計畫」支持，補助部分修復經費，成為當地第1位透過此計畫，執行老屋保存的家戶，完工後，期望讓外界再度看到新吉庄獨特魅力，重現當年建物風味。

文觀局表示，文化部2018年起推動「文化部私有老建築保存再生計畫」，前年有4座老建築獲得，且全在朴子市；去年有10案，8案為建物整修類計，另外2案為文化經營類；今年目前已有1案通過，未來希望在公私一同推動下，讓老屋免除被拆除等命運，並進一步賦予它新的價值。

(中時 )