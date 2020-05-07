新冠肺炎疫情持續以來，加上OPEC+在3月的減產協議破局，4月原油市場供應創下有史以來最高，國際油價跟著全球經濟情勢直墜，甚至在4月最後一周，紐約西德州原油(WTI)5月交割期貨價格首見「負油價」。不過，OPEC+在5月啟動每日減產970萬桶計畫，讓油價止跌回升，加上沙烏地阿拉伯宣布上調原油亞洲售價，WTI 6月交割期貨價格一度飆漲近10%。

截至台北時間晚間7點，WTI 6月交割期貨價格每桶上漲2.03美元或8.46%、暫報26.02美元；布蘭特原油價格每桶上漲1.67美元或5.62%、暫報31.39

美元。

沙烏地阿美 (Saudi Aramco)周四宣布，將6月外銷亞洲的阿拉伯輕質原油官方銷售價上調，比中東基準原油(杜拜和阿曼)溢價1.4 美元，達每桶6.50美元。這使得市場明顯感受到，原油需求正受到經濟活動逐漸恢復而改善。

(中時電子報)