竹聯幫55歲林姓男子，涉嫌勾結知名連鎖賣場46歲韋姓採購經理，從2016年起，向中盤商佯稱可幫忙讓其商品於全國的賣場上架5年，藉機索取500萬元至100萬元不等的佣金，但商品上架不到半年即下架，2年來共詐得1000萬元。

4家商家不甘被騙，要求退還佣金，林嫌不僅以黑道背景恫嚇，還找來竹聯幫63歲許姓大老出面幫忙「喬」，令被害人敢怒不敢言。

刑事局偵查第四大隊長期蒐證後，發現許嫌被蒐報為統促黨某黨部主委，6日偕同北市中山分局、文山第一分局、新竹市刑大及宜蘭縣刑大等單位，兵分多路將林嫌、韋嫌、許嫌等5人拘提到案，查扣到現金8萬元、銀行存摺、金融卡、廠商資料，以及賓士、BMW汽車各一輛等贓證物。

該知名連鎖賣場7日發聲明表示，會全力配合檢調單位調查，希望勿枉勿縱，另外，公司非常重視商譽，對於員工的職業道德操守有很嚴格的要求，目前已經立刻要求韋姓員工停職停權，等待司法判決結果。

許嫌到案後矢口否認恐嚇商家，澄清自己並未加入政黨，韋嫌則坦承收過幾萬元，願意退還給被害商家。全案訊後，以詐欺、恐嚇取財、組織及洗錢等罪嫌送辦，檢方複訊後，林嫌聲押獲准，許嫌、韋嫌分別以10萬、20萬元交保候傳。

(中時 )