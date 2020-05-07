國輻中心穿透式X光顯微鏡與各牙齒化石內部高解析顯微影像，發現古鳥類的會鳥牙齒內部多孔罩牙本質結構已明顯退化消失。（國輻中心提供／邱立雅竹市傳真）

6500萬年前的大滅絕事件衝擊地球生態，導致75％的物種滅絕，但來自台灣的科學家發現，從肉食性恐龍演化而來的古鳥類得以存活，關鍵在於牙齒的構造改變，讓古鳥類從肉食變得不挑食，從而於大滅絕中倖存，並演化至今。這項首度以牙齒作為研究方向的成果，登上自然期刊旗下的《BMC進化生物學》，研究團隊也成為台灣之光。

6500萬年前因隕石撞擊地球加上頻繁的火山爆發，大量灰塵進入大氣層而遮蔽陽光，阻礙植物行光合作用，植食性動物缺乏食物來源而逐漸死去，間接導致肉食性動物相繼滅亡，造成一連串的食物鏈崩潰。神奇的是，由肉食性恐龍演化而來的古鳥類卻能逃過一劫，過去科學家推論是因為攝食多樣化而存活。

為了證實這個推論，國輻中心王俊杰博士與江正誠、中科院古脊椎所李志恒博士與周忠和院士、國立交通大學黃爾文教授以及化石先生研究所蕭語富先生等人共同組成的研究團隊，領先全球首度以牙齒作為研究方向。

王俊杰解釋，因為隕石撞擊的地球導致食物匱乏，僅可靠保存很久的種子、昆蟲作為食物的來源，當時的古鳥類因牙齒退化，失去原有的避震保護結構，並不堅固，無法狩獵跟撕裂骨肉，所以只能吃不需要很大咬合力的小蟲子、腐肉等等，等於是「有甚麼就吃什麼」。

此次共收集了9種牙齒進行研究，王俊杰表示，由於古鳥類的牙齒相當稀少且細小，有些甚至只有一顆沙子大小，因此樣品製備與取像解析度的難度極高。國輻中心的高解析穿透式X光顯微鏡，就扮演了相當重要的角色。

(中時 )