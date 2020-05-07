受到新冠肺炎疫情衝擊，今年花卉的外銷數量及價格均下跌，屏東縣政府與在地花農合作，將產地花卉設計成花束禮盒，贈送參與第一線防疫工作的人員共9500人，除了感謝這些防疫英雄守護縣民的安全，也希望幫助花農，振興花卉產業。

縣府的花束禮盒以縣內生產的文心蘭、腎藥蘭、千代蘭、萬代蘭、蝴蝶蘭、火鶴花、山蘇葉等切花、切葉製作而成，美觀大方，將贈送給醫護、警消、藥局、清潔人員，及防疫車隊、村里長、村里幹事、郵差、貨運業者等第一線防疫人員。

7日縣府舉辦「慰贈防疫英雄溫馨花禮盒」活動，縣長潘孟安致贈花束禮盒給第一線防疫人員代表，他指出，縣內雖有12例確診案例，但都是境外移入，1000多名居家隔離案例也已全數歸零，這都要感謝防疫人員默默付出的努力，讓大家可以安心、正常的生活。

會後潘孟安也親自前往屏市梁宏志診所，贈送每位醫護人員花禮盒，表達感謝心意。花束禮盒將由志工代表民眾，送到屏東市各健保藥局，感謝藥師們付出，其他的則在5月底前，陸續以宅配方式送到防疫相關人員的手上。

縣府農業處表示，為了振興花卉產業，日前縣府推出100所學校萬名學童，透過線上影音教學，以在地花卉親手製作母親節花束；這次活動則是透過花卉感謝防疫人員。盛開的花朵能舒緩疫情累積的壓力與緊張，營造溫馨氛圍，也希望民眾多消費花卉。

(中時 )