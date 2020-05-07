聖暉7日（5536）公布第一季合併營收30.8億元，稅後淨利歸屬母公司業主2.17億元、EPS 4.01元。聖暉強調，受惠集團近年採取多區域、多產業、多工種接單策略布局效益發酵，第一季工程施作進度良好，隨著接單策略持續優化，帶動聖暉第一季營收年成長11.68％，但獲利年減7％，主因是產品別調整影響。

聖暉在三大法人連續17天買超加持下，近期股價表現強勁，7日盤中最高上漲到222.50元，創下2018年6月以來的新高價，收盤價220元；近一年來，股價漲幅直逼五成。

聖暉表示，第一季中國地區雖受新冠肺炎疫情影響復工延後，惟憑藉聖暉發揮台灣、中國及東南亞彈性接單能力，以及良好工程施作能力、兼顧優良工程品質等優勢，以今年首季中國、台灣、其他（含東南亞）等地區營收比重分別為48％、44％、8％，與去年同期的46％、51％與3％相較，顯示全球產業趨勢仍持續朝東南亞生產基地轉移，創造聖暉整體營運良好發展條件。

聖暉進一步表示，第一季無塵室機電系統整合工程業績年成長47％、占整體營收比重攀升至58％。

展望第二季，聖暉因疫情情況維持審慎觀察看法。聖暉認為，由於疫情全球蔓延，短期部分訂單恐受出貨遞延影響，不過，長期依舊看好台商回流與生產基地分散台灣、東南亞地區及中國國家產業支出政策，皆有助於帶動無塵室與機電工程整合訂單需求。

(工商 )