蘇利文斯坦布萊頓拍攝美劇《盲點》5年。（WarnerMedia提供）

蘇利文斯坦布萊頓在劇中飾演FBI探員。（WarnerMedia提供）

42歲的蘇利文精壯結實，常演出動作冒險的作品。（WarnerMedia提供）

美國熱門影集《盲點》自2015年開播以來，即將播出第五季迎接完結，飾演男主角的澳洲硬漢男星蘇利文斯坦布萊頓（Sullivan Stapleton）在劇中飾演FBI聯邦調查局特別探員，上山下海歷經危險冒險。他5日在澳洲墨爾本接受電話訪問，談到告別角色的心情，他搞笑嘆氣說到：「休息一陣子後，第一個念頭就是『我要失業了！』，畢竟在現在新冠肺炎肆虐的時機，工作也不怎麼好找！」

42歲的蘇利文精壯結實，他曾在電影《300壯士：帝國崛起》及影集《勇者逆襲》大秀壯肌，談到這次新作《盲點》最困難的部分竟是維持身材，「我們的行程表很艱辛，要早起去健身房，過程又長又辛苦」，他也透露自己是透過長期規律跑步、運動來維持好身材。

蘇利文向來戲路都以動作冒險居多，問起有沒有最想挑戰的角色，他先是大笑，接著想了想分享：「我想大概像是那些陪著人們一起長大的《007》詹姆士龐德和《星際大戰》那一類的角色吧，如果成為其中的一份子那就太好了！」他也坦言如果挑戰一些沒有動作場景的浪漫喜劇，或許也會是滿有趣的事情。《盲點》最終第五季共11集，將在8日晚間9點於Warner TV與美國同日首播。（台北－墨爾本連線報導）

(中時 )