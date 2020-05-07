中央銀行受財政部委託標售300億元30年期公債，最高得標利率跌破1.0％大關至0.769％，創歷史新低紀錄，較去年11月同年期的1.0％，大幅下滑23.1個基本點（1個基本點是0.01個百分點），券商主管強調，主要反應央行3月降息，及保險業積極進場搶標的結果。

券商主管表示，因肺炎疫情衝擊全球經濟及金融市場，主要央行今年紛紛降息及全面寬鬆救經濟，我央行在3月第一季理事會中，也跟進下調政策利率1碼（0.25個百分點），重貼現率來到1.125％，創歷史新低紀錄。影響所及，市場原就非常充裕的資金，進一步氾濫，且因應金融市場大地震，偏向尋求相對穩定的去處，公債搶標顯現更熱絡，得標利率創新低。

根據央行公布的30年債標售結果，共吸引680.5億元資金進場搶標，投標倍數衝高至2.27倍，超過近年來平均1.5～2.0倍的一般水準。其中保險業搶到36.67％或110.01億元籌碼最多，其次銀行業也拿走32.83％或98.49億元，證券業占30.5％或91.5億元，搶標顯現異常激烈。

疫情肆虐下，投資海外的資金回台避險，壽險業這次搶標30年券很積極。券商主管指出，今年第一檔30年期長券，壽險業配置長期債有一定的部位需求，投標態度相對積極，雖然次級市場指標的5年及10年券殖利率，近來均從谷底小幅翻揚，但30年券結果還是低於市場預估的0.77～0.79％區間。

券商主管認為，30年券在台債市場一向屬冷門券，平常幾乎都沒有交易，一般包括銀行及保險業者，針對長期閒置的資金部位，基於資產配置的考量，大多是持有到期，在次級市場極少交易，也並非指標券地位，但仍會反應債市的最新動向。

(工商 )