日本人氣女星波瑠在公視、日本放送協會（NHK）攜手改編合力製作迷你電視影集《路~台灣Express~》中飾演女主角，前陣子來台拍攝時，透露拍戲空檔因語言關係，無法跟大家聊天，但會在旁觀察行為，並嘗試用中英日夾雜的語句嘗試溝通，此外也努力將台日雙方工作人員的名字都記住。

波瑠在劇中和炎亞綸展開台日尋愛之旅，由於戲份吃重，因此與台日兩邊的工作人員溝通也成為不可避免的功課，波?坦言雖語言不通，但仔細觀察一個人的時候，就能知道對方是什麼樣的人，「我不會說英語或中文，但是就是不要怕去講，有試著去溝通的時候，其實就能溝通到。」此外她也努力將劇組人員名字記住，「這是理所當然，但因為發音真的好困難，所以特別難記。」

波瑠也透露自己是個不太吃日本料理以外食物的人，但這次來台拍攝，台灣料理卻征服了她的胃，「但這次的外景，讓我吃到了許多好吃的台灣料理，回到日本之後也十分懷念。」迷你電視影集《路~台灣Express~》共3集，16日起每周六晚間九點於公視頻道、公視+首播，CATCHPLAY +、LINE TV於當天播出後上架；MOD(含HamiVideo)、myVideo則於全劇播畢後上架。

(中時 )