被譽為「亞洲波神」的女藝人巧巧（本名王騴之），4年前被週刊爆料，指她被小開劈腿，還因此染病墮胎。巧巧認為報導不實，氣得控告週刊記者誹謗，台北地院今開庭，巧巧表示報導出刊後，有網友酸她「鮑鮑換包包」，廠商也認為她形象不好解除合作關係，對她工作、生活圈影響很大。

巧巧表示，她告知男友懷孕後，男友消失3個月，後來還逼她把小孩拿掉，否則不會再見面，週刊卻寫她懷孕後，男友求歡次數增加、巫山雲雨，與事實不符。

巧巧說，記者在交稿之後才找她求證，懷疑只是「自保」，不能做為脫罪的證據，記者後來雖然說要幫她寫平衡報導，但她上過無數媒體，清楚媒體如何運作新聞，怕被加油添醋，造成二次傷害，且她已不信任記者人品，不相信記者會替她抱不平，才會拒絕。

巧巧無奈表示，報導出來後，很多人跑來問她是否真的染性病，網友也酸她「鮑鮑換包包」，原來合作的經紀人，也稱廠商以形象不好為由解除合作關係，嚴重影響她的私生活及交友圈。

巧巧說，她是這段感情的受害者，根本不想讓這件事情曝光，就算記者要寫，也應該站在受害者立場，寫她被渣男拋棄，至少對她傷害比較小，能得到一些女性同情，而不是塑造「豪門夢碎」的情，寫她「狂嘿咻」、「不顧小孩」、「染病」、「墮胎」等語。

辯護律師說，巧巧身為公眾人物，言行攸關社會風氣，是社會關注的焦點，依大法官釋憲，屬可受公評之事；周刊記者則說，報導最後有巧巧回應，寫她淚崩坦言「很想要這個小孩」，不願追究與前男友的往事，足以證明有找到巧巧本人查證，且報導內容也沒有幸災樂禍的情緒，希望能獲判無罪。

法官庭末表示，巧巧是公眾人物，要考量新聞自由，但報導內容又涉及私德問題，孰輕孰重，她還要再想一想，諭知全案5月29日宣判。

巧巧號稱擁有30G豪乳，她曾將雙乳放在磅秤上秤重，引發話題，被稱為「亞洲波神」，向週刊爆料巧巧染病墮胎的人，是巧巧的前經紀人朱俊憲。巧巧澄清是胎盤感染流產，沒有染性病，也非墮胎，並對朱提告，朱最後遭高等法院依誹謗罪判刑4月，得易科罰金12萬元定讞。

(中時 )