新冠肺炎引爆「肥料之亂」，農委會祭出肥料實名制預購，每包補助20元，但仍有農民反映買不到肥料。國民黨立委謝衣鳳在臉書表示，肥料實名補助導致非台肥的其他肥料價格也高居不下，批評實名制肥料補助並沒有幫到農民，反而是剝奪農民使用肥料的自主權。

謝衣鳳說，從3月初地方就傳出缺肥的問題，農委會一再強調不缺肥，但農民一再反應買不到，農委會的實名制預購肥料補助措施，不僅無法滿足所有農民用肥的需求，更是藉由補助肥料的名義，透過實名制來剝奪每位農民使用肥料的權利。

謝衣鳳表示，農民在意的並不是那 20 元的肥料補助，而是「合理的」使用肥料。他們反應每一塊農地、每種農作物、用肥的狀況都不同，如何用全台農地用肥的平均標準，套用在於不同區域、不同作物的同樣面積的農地。每位農民需要多少肥料，不該是農委會的官員來幫他們訂定使用標準，而是應該由最瞭解土地性質的實際耕作者自己來做決定。

謝衣鳳說，近期石油價格下跌，肥料的原料很多是來自石油的副產品，肥料價格本應隨著石油價格下跌而下跌，因為農委會的肥料實名補助，導致非台肥的其他肥料價格也高居不下。

謝衣鳳指出，原因在當農民無法取得價格便宜的台肥肥料，只好購買他牌肥料，進而維持他牌肥料價格，最後，農民希望放棄領取農委會的每包 20 元補助，卻也無法買到台肥肥料。這不是讓農民喪失，購買肥料、使用肥料的權利嗎？

謝衣鳳說，政府的角色與責任，首在確保肥料的供需平衡，而非為了掩蓋肥料的供應不足，推動這種類似共產制度的實名制肥料配給，進而限制了農民使用肥料的自主權。

(中時 )