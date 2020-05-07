為宣導民眾裝設住警器，中山分隊隊員豁出去脫了。（中山分隊提供／邱立雅竹市傳真）

竹市消防局中山分隊臉書粉絲頁貼出多張猛男宣導圖，希望民眾了解消防知識。（中山分隊提供／邱立雅竹市傳真）

天氣轉暖，蚊蟲逐漸增加，部分民眾使用蚊香驅蚊，因蚊香點燃時間長，稍有不慎即容易引發火災。新竹市消防局統計今年度以來已發生4件蚊香火災，多是將蚊香放到紙板、橘皮上所引起。另外，竹市消防局今年也提供7000個偵煙型住警器讓民眾索取，讓居住在5樓以下的透天厝或是公寓的民眾使用。

近日有民眾將點燃的蚊香放置在橘皮上後擺進便當盒內，便出門去了，3小時候引發火災，幸虧鄰居發現異味查看後立即報案，火勢及時被撲滅，幸未釀災。竹市消防局統計，今年以來已發生4起蚊香火災，多因住戶將蚊香置放於可燃物上引起。

竹市消防局表示，由於蚊香點燃後，燃燒部分溫度極高，若於點燃過程中接觸可燃物容易引發火災，提醒民眾使用蚊香時應遠離可燃物，最好置放於蚊香盒所附的燃燒盤並加上金屬蓋，另外也要留意寵物碰觸或打翻蚊香。

此外，竹市消防局今年募得7000個住警器提供給市民索取，只要符合資格像是居住在5層樓以下透天厝、5樓以下公寓的市民，都可以憑個人身分證件到消防分隊領取1個。可自行安裝或是請消防隊員協助安裝，消防局預防科表示，因為安裝方式簡單，民眾多數為自行安裝。

至於民眾若要自行購買住警器，可留意有分為偵熱及偵煙兩種類型，消防局預防科指出，原則上購買偵煙型住警器，安裝於室內包括樓梯、房間、客廳等等空間。由於偵煙型住警器相當靈敏，像是神明廳、廚房等有煙的室內空間，則可考慮使用偵熱型住警器。

(中時 )