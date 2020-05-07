美國近期頻頻挺台灣參與世界衛生組織大會，我外交部也強調，聯合國1971年的2758號決議，只解決中國代表權問題，與台灣沒有關係，也沒賦予中國在國際場合代表台灣人民的權力。大陸國台辦7日對此表示，1971年第26屆聯合國大會通過2758號決議，承認中華人民共和國是代表全中國人民的唯一合法政府。這從政治、法律、程序上徹底解決了中國在聯合國的代表權問題，國台辦重申一中原則，並認為民進黨拒不承認體現一個中國原則的九二共識，導致台灣參加世衛大會的政治基礎不復存在，責任完全在民進黨當局。

大陸國台辦發言人馬曉光7日針對台灣參與世衛大會議題表示，近一段時間，民進黨當局和台獨分裂勢力炮製各種藉口，炒作所謂台灣參與世界衛生組織議題，企圖利用疫情趁火打劫，在國際上挑戰一個中國原則，已多次就此表明嚴正立場。

馬曉光稱，台灣是中國不可分割的一部分，這是任何人任何勢力都無法改變的事實。1945年，中國人民同世界各國人民一道取得了中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭的偉大勝利，台灣隨之光復，重回祖國懷抱。包括《開羅宣言》、《波茨坦公告》在內的一系列國際法文件，都明確無誤地確認了中國對台灣的主權，

他還說，1949年以來，儘管海峽兩岸尚未完全統一，但中國主權和領土從未分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變。

馬曉光表示，1971年第26屆聯合國大會通過2758號決議，承認中華人民共和國是代表全中國人民的唯一合法政府。這從政治、法律、程序上徹底解決了中國在聯合國的代表權問題，充分體現了聯合國所堅持的一個中國原則。世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，根本不存在台灣加入聯合國的問題。

馬曉光稱，台灣參與國際組織活動，包括世衛組織活動必須按照一個中國原則來處理。聯合國多次重申，將堅持按照聯大2758號決議處理台灣問題。世界衛生組織作為主權國家組成的聯合國專門機構，遵守聯大決議，世衛大會25.1號決議重申了聯大2758號決議，這都是鐵的事實，不容置疑。

馬曉光認為，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的九二共識，導致台灣參加世衛大會的政治基礎不復存在，責任完全在民進黨當局。

他指出，民進黨當局利用新冠肺炎疫情一再炒作參加世衛大會問題，不是真正關注公共衛生問題，而是出於政治圖謀。美國有人公然支持台灣加入世界衛生組織，是將防疫議題政治化，向台獨勢力發出嚴重錯誤信號，大陸堅決反對。

(旺報 )