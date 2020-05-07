清朝的乾隆皇帝在影視作品中，都是風流倜儻，多才多藝，不僅能夠處理國家大事，還可以遊山玩水，坐擁各方美女；而他也是相當有福，是中國史上壽命最長的帝王，直到89歲才過世；換言之，他是皇家成員中，經歷的最徹底的一位，從皇孫，一路當過皇子、儲君、皇帝，直到太上皇。那他退休成為太上皇之後，都在做什麼呢？

不說不知，乾隆退休後做的第一件事就是搬家，這與乾隆的青春歲月有關。早在雍正皇帝在位時，為了避免自己這一輩搶奪皇位的悲劇繼續發生在自己的兒子們身上，於是開始有了將繼承人名單藏在「正大光明牌匾」之後的傳統。

在那之後，當時還是皇子的乾隆就搬到毓慶宮了，這是乾隆的爺爺康熙當年專門為太子修建的府邸，所以可以看出是非常不同尋常的；但是後來乾隆又在雍正的授意下搬離了這裡，所以，在乾隆晚年，或許特別懷念曾經在這裡的生活，於是就又搬到了這裡。

乾隆坐的第二件事就是選妃。乾隆成為太上皇已80多歲，但仍就納了一個妃子，封號晉妃；這位妃子是在嘉慶3年才進宮，很多人認為，這位晉妃可能袁先是要參加嘉慶皇帝選秀的，但是被獻給了太上皇。

乾隆退休後的最後一件事，就是殺人。清朝入關之後，就一直有很多民眾不滿，好不容易穩定了，又有了「文字獄」，民間不滿情緒升高，導致起義四起；到了嘉慶在位的時候，這樣的情況更是屢見不鮮，雖然當時乾隆已退休，但是權力還在他手中，於是他立刻叫來軍機大臣商議對策，一年之間就俘虜了大多數的起義首領，還將這一百餘人全部斬首，首級懸掛在城門之上以儆效尤。

(旺報 )