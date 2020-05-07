新北市消防局第一大隊今稽查板橋某MTV消防設施。（王揚傑翻攝）

台北市錢櫃KTV火警造成6人死亡，引發社會大眾對視聽歌唱場所消防安全的重視，新北市消防局為強化視聽歌唱場所安全，第一救災救護大隊今（7）日下午至板橋某MTV抽查場所各項消防安全設備、檢修申報、防火管理及防焰物品，檢查結果部分探測器位置錯誤及防護計畫書內容錯誤，依法開立限期改善通知單，將持續追蹤列管業者至改善為止。

該家MTV所在大樓另有長照中心、旅館、指壓按摩等場所，屬複合用途建築物，出入人員複雜。經抽查結果除發現探測器位置錯誤及防護計畫書內容有誤外，現場亦發現該棟建築物梯間多處堆積大量雜物，嚴重影響逃生動線，將違規項目查報移請權責單位裁處。

第一救災救護大隊大隊長陳志瑋表示，消防局已訂定「新北市視聽歌唱場所強化消防安全檢查專案計畫」，第一大隊位屬板橋區，轄內共計73家視聽歌唱場所，為維護公共安全確保消費者權益，除針對場所消防安全設備檢查外，也針對大樓建築物避難逃生動線進行檢視，疑似不符規定者將移請權責單位進行裁處，以保障市民生命財產安全。

(中時 )