郭富城一向致力公益、心繫弱勢族群，有感近日許多活動受新冠肺炎疫情影響紛紛喊卡，為了幫助演藝相關工作人員、籌募抗疫醫療經費，他將於9日率百位舞者舉辦線上演唱會；郭富城日前為活動受訪提到媽媽，活動才進行一分半鐘已哽咽得無法接話，「媽媽對我影響很深」，而母親也是成就他籌募這次演出的原因之一。

郭富城當年以舞者身分進入演藝圈，全靠媽媽與管教嚴厲的爸爸溝通，因郭爸希望兒子繼承金店家業，當年要不是媽媽力挺，天王不會因此誕生；郭富城說：「入行後工作忙碌，我知道要常常關心，但總無法如願抽出時間陪媽媽，我接近50歲時想到要成家立業，組織家庭到現在有兩個寶貝女兒，終於完成媽媽的心願。」回想當年告訴媽媽自己要結婚，母親開心又欣慰，郭富城說：「我感覺媽媽是安慰的，終於孩子有了方向，我想媽媽最開心是見證了我結婚，並在她人生階段中，看到二寶出世的無憾。」

這次慈善演唱會選在母親節前一天舉辦，郭富城希望大家不要錯過與媽媽相處的機會，不管做什麼，吃頓飯或買個點心都好，珍惜與親人共聚的時光：「媽媽一直以來身體力行擔任義工，從小我就跟著媽媽，看她幫助很多弱勢。」受到母親影響，他於2000年成立「郭富城國際關愛慈善基金」，希望延續媽媽的精神。

郭富城將於9日舉辦線上演唱會。（LiTV 線上影視提供）

(中時 )