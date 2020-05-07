新版《倚天屠龍記》張無忌、趙敏分別由林峰、文詠珊飾演。(取自王晶微博)

王晶1993年找來李連杰、張敏、邱淑貞拍攝電影《倚天屠龍記之魔教教主》，時隔多年仍讓影迷津津樂道，心心念念何時會有續集。不過隨著去年王晶宣布開拍新《倚天屠龍記》電影，影迷圓夢倒數，今日王晶更公布演員陣容，在大都等了張無忌27年的趙敏，確定從張敏變成香港性感女神文咏珊（JM）飾演。

由張敏所飾演的趙敏當年在《倚天屠龍記之魔教教主》最後一幕對李連杰飾演的張無忌說：「要救六大派，來大都找我吧。」一句話為續集留下伏筆。據悉，其實原定該片真的要拍續集，但因票房評價不好，導致續集拍攝取消，張無忌亦永無到大都找張敏之日。

現在王晶確定將開拍新版《倚天屠龍記》，今日更在微博公開演員陣容，林峯飾演張無忌、文詠珊飾演趙敏、邱意濃飾演周芷若、陳紫涵飾演紫衫龍王、古天樂飾演张翠山、甄子丹飾演張三丰、徐錦江飾演金毛獅王、方中信飾演光明左使杨逍，而昔日由邱淑貞擔綱主演的小昭，人選保密中。

隨後王晶也再度闢謠，強調小昭絕對不是由大陸女星迪麗熱巴演出，更透露比舊版更加黑暗的劇情，「我這一版倚天會比93版更暗黑，無忌得了九陽真經回冰火島，在謝遜教誨下不只練成神功，更學會王者之道。因為只有成為王，他才能復仇，因為他的仇人成崑是背後的政治勢力，而非六大派。這花了他二十年。上光明頂他已三十多歳，再不會優柔寡斷，爲愛糾纏，他只會不惜一切代價，成為明教教主，再成為王。」

(中時電子報)