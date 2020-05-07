罷韓投開票所僅剩三民區缺8所 19:472020/05/07 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄巿罷韓投票僅三民區缺8個投開票所未能完成洽借。圖為三民區公所向高科大借停車棚當投開票所。（三民區公所提供，曹明正高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 6月6日罷韓投票，原本仍有三民、鳳山2行政區合計62處投開票所未完成洽借，高雄巿選委會表示，截至7日晚間7時，就只剩三民區還缺8個投開票所，其餘全巿38區公所，已經完成37區，在公告之前，會努力洽借。 由於疫情影響，多數學校、單位對借場地有疑慮，原本鳳山區還有13處、三民區有49處未完成洽借，經過1天，鳳山區已經達標，只剩三民區還缺8個投開票所，包括高科大等公家單位，連停車棚也都出借在6月6日充當投開票所。 (中時 ) #票所 #投開票所 #開票所 #三民區 #鳳山區 也許您會感興趣 推薦閱讀 高醫前院長透天厝惡火 女兒一家2大3小命喪火窟 08:092020/05/03 社會 中選會呼籲增開票所 高市府回應 16:272020/05/04 政治 傳拒借罷韓投開票所將法辦 中選會否認 22:332020/05/04 政治 中選會要高雄「別拿防疫當藉口」！李進勇： 5／9完成罷韓投開票所設置 10:362020/05/05 政治 罷韓案中選會頻出招 民眾黨立委張其祿：政治操作過重 11:242020/05/05 政治 名醫賴文德住家5死火警 家屬重回傷心地招魂 16:312020/05/05 社會 罷韓缺投開票所 李進勇：不排除搭帳棚 18:312020/05/05 政治 差201投開票所 中選會推罷韓地圖 11:112020/05/06 政治 好快 中選會：罷免案投開票所只差62所 19:582020/05/06 政治 協調123所國高中設投票所 教育局籲外界勿再干擾校園 17:372020/05/07 政治 政治熱門新聞 蔡政府最新民調終出爐！網看完：笑死人 - 政治 震撼！全球抗疫民調 第1名曝光 網友驚呼.. - 政治 「兩岸開戰」台灣會贏嗎？他預測驚人... - 政治 1萬元紓困…這資料藏漏洞 有人檢舉才會查 - 政治 罷韓投票倒數 他斷言韓結局太驚人 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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