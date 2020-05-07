6月6日罷韓投票，原本仍有三民、鳳山2行政區合計62處投開票所未完成洽借，高雄巿選委會表示，截至7日晚間7時，就只剩三民區還缺8個投開票所，其餘全巿38區公所，已經完成37區，在公告之前，會努力洽借。

由於疫情影響，多數學校、單位對借場地有疑慮，原本鳳山區還有13處、三民區有49處未完成洽借，經過1天，鳳山區已經達標，只剩三民區還缺8個投開票所，包括高科大等公家單位，連停車棚也都出借在6月6日充當投開票所。

(中時 )