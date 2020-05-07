《錢復回憶錄‧卷三》 ，天下文化 2020.05出版

監察院前院長錢復回憶錄近日將出版，雖然只披露了若干篇章，看了只能用一句話形容，國民黨有李登輝這種主席不倒才怪，而且全黨竟無人敢捍衛黨的利益，民進黨拿到所有想拿到的東西。一句話很傳神：我們（民進黨）雖然對外說一定要賓士汽車，心裡想只要一台腳踏車就可以接受。沒想到他們（國民黨）竟然真的送了賓士車，不趕快來牽，怕他們想通了會後悔，可能只送機車。

2000大選國民黨分裂，連戰、宋楚瑜網內互打，陳水扁以不到40趴的得票率當選。陳水扁的當選開啟瓦解國民黨的第一步，因為當年在國大掌握修憲優勢的國民黨明明提出總統選舉採絕對多數產生，亦即第一輪選舉需過半才能當選，否則須進行第二輪投票，結果最後修憲卻採相對多數制，也為國民黨2000年交出政權埋下伏筆。

當時擔任國大議長的錢復在書中坦承，1997年修憲最不妥，就是總統選舉原採絕對多數改為相對多數，這是民進黨所堅持的，也因為這個變更使國民黨日後失去政權。層峰（指李登輝）在6月下旬對新版如此神祕，不使國民大會的負責同志（議長、副議長、黨團幹部）知悉，也是深切了解這些同志對此變更均堅決反對。

李登輝身為黨主席卻處處隱瞞，甚至出賣國民黨利益，有他在國民黨準死無疑，還有備受爭議的涷省也是如此。錢復質疑，這個主張已傳了幾個星期，為什麼不早點跟宋楚瑜說呢？事實上，錢復早在蕭萬長召開的會議中就提出反對意見，他強調，廢省或涷省近來已涉及統獨意識形態爭議，必須慎重處理。另外，鄉鎮市長由民選改官派，依目前情況，台北、高雄、台南、新竹四縣均非國民黨執政，如由民進黨官派，其所占選民比例，約為全體選民總數三分之一或四分之一，對三年半的總統選舉十分不利。

沒想到錢復發言後，蕭萬長竟然臉色大變，表示鄉鎮市長與黑道掛勾已為全民所唾棄，國民黨就傷在這裡，他認為這種國民黨不如毀了還好。蕭萬長參加過兩次總統選舉，若非鄉鎮市長等基層全力相挺能當選嗎？他竟然跟民進黨一鼻子出氣，完全附和民進黨對國民黨執政同志的攻擊，國民黨會垮不是沒道理。

看過錢復回憶錄唯一感想，就是國民黨就敗在自己人手裡，李登輝不用說，蕭萬長、黃昆輝等高層的表現也讓人看了心驚，不禁懷疑他們究竟是國民黨還是民進黨。

(中時電子報)