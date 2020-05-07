台中市西區公所秘書室課員徐子加，爭取經濟部能源局補助計畫，將公所燈具汰換成LED燈具，用電節省近70％，當選台中市今年度廉潔楷模，西區區長王瑞嘉7日在區務會議公開表揚。徐子加謙虛地說，只是做自己該做的事，希望努力讓民眾感受區公所的在地優質服務。

台中市西區區公所今年推薦5名優秀公務員角逐台中市府年度廉潔楷模，秘書室課員徐子加脫穎而出當選。徐子加是國立交通大學碩士，在2014年間調派區公所，她有感於環境暖化，用電量日益攀升，主動爭取經濟部能源局補助計畫。

區長王瑞嘉表示，徐子加利用有限的時間積極蒐集資料準備文件，並將公所燈具汰換成LED燈具，有效達到節省燈具用電近70％，展現團隊廉能自持展現優質服務，並藉以鼓勵同仁勇於任事。

徐子加謙虛地說，她只是做自己該做的事，期許未來能精進專業，與同事一起努力，落實「陽光政治、效能政府」，讓民眾感受區公所的在地優質服務。

(中時 )