讓3歲女兒替自己選一張彩券，期盼能帶來好手氣，沒想她選了「01、02、03、04、05、06」，讓原PO看了超傻眼。(圖/爆廢公社)

大樂透5日開出頭彩9.3億元，高額彩金也吸引了許多民眾到投注站試手氣。一名女網友在臉書發文，分享家人帶著3歲的小女兒去買彩券，結果她一看買回來的彩券號碼碼傻眼。她笑說不該讓3歲小孩自己選，貼文一出也笑翻所有網友。

原PO在臉書爆廢公社臉書社團分享，那天聽說雙子座運勢很強，於是就請阿公帶著雙子座的女兒去買大樂透，為了就是想讓女兒自己選號，期盼能帶來好手氣。

沒想到女兒卻帶了一張選了「01、02、03、04、05、06」連號的彩券回來，原PO一看超傻眼，直呼：「我錯了，我不應該讓3歲小孩自己選啊！」

照片一曝光，許多網友看了笑翻，紛紛加碼吐槽「唯一好處是真的中了就是獨得」、「當年洪金寶說過...」、「哈哈！這檔蠢事我過去也做過，讓兒子劃卡片也是劃123456」、「別這麼說，之前雙贏彩有開過2，4，6，8，10，搞得台彩不得不修改規則」。

(中時電子報)